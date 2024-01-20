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تحذير أمني لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت مديرية الدفاع المدني من استخدام المدفأة داخل الحمام اثناء الاستحمام، وذلك تجنبا لحوادث الاختناق.
وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر إكس ، مساء السبت ، "احرص على عدم وضع المدفأة داخل الحمام أثناء الاستحمام تجنبا لحوادث الاختناق".

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