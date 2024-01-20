تحذير أمني لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة

تحذير أمني لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة
التاريخ
1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت مديرية الدفاع المدني من استخدام المدفأة داخل الحمام اثناء الاستحمام، وذلك تجنبا لحوادث الاختناق.
وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر إكس ، مساء السبت ، "احرص على عدم وضع المدفأة داخل الحمام أثناء الاستحمام تجنبا لحوادث الاختناق".
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