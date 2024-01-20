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آلاف المتظاهرين في المملكة المتحدة يخرجون بمسيرات دعماً لغزة

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج آلاف المتظاهرين بمسيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.


وقالت صحيفة "برمنغهام وورلد" اليوم إنه تم تنظيم ما لا يقل عن 40 مسيرة في مناطق متفرقة بالمملكة المتحدة بما فيها مدينة برمنغهام، إلى جانب مدن نيوكاسل وبرايتون ونوتنغهام وشيفيلد وساوثهامبتون والعديد من مناطق لندن.

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