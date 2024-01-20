آلاف المتظاهرين في المملكة المتحدة يخرجون بمسيرات دعماً لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج آلاف المتظاهرين بمسيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت صحيفة "برمنغهام وورلد" اليوم إنه تم تنظيم ما لا يقل عن 40 مسيرة في مناطق متفرقة بالمملكة المتحدة بما فيها مدينة برمنغهام، إلى جانب مدن نيوكاسل وبرايتون ونوتنغهام وشيفيلد وساوثهامبتون والعديد من مناطق لندن.
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