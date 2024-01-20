حزب تقدُّم ينظم ندوة حول تمكين المرأة في العمل السياسي

وأشار الخريشة، خلال رعايته للندوة التي نظمها اليوم السبت حزب تقدم بعنوان: "تمكين المرأة في العمل السياسي"، إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم، ويحرص على الدوام على تطوير العمل السياسي وتطوير قوانين الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية؛ لمواكبة التطورات في الواقع الاجتماعي.

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