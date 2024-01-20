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حزب تقدُّم ينظم ندوة حول تمكين المرأة في العمل السياسي

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشة، أن العمل السياسي في الأردن ليس عملا جديدا، بل وريث الثورة العربية الكبرى، وكان أول مجلس تشريعي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1929، وما يقوم به الأردن تحديث سياسي مستمر حتى الوقت الحالي.


وأشار الخريشة، خلال رعايته للندوة التي نظمها اليوم السبت حزب تقدم بعنوان: "تمكين المرأة في العمل السياسي"، إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم، ويحرص على الدوام على تطوير العمل السياسي وتطوير قوانين الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية؛ لمواكبة التطورات في الواقع الاجتماعي.

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