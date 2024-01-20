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برامج متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في إربد

1/20/2024 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات الصريح، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، دورة في فن الملاكمة، قدمها المدرب جواد الحوراني، بمشاركة 20 شابا، ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.
من جهة أخرى، وضمن محور الشباب والمواطنة الفاعلة، نفذ مركز شابات إربد النموذجي اليوم، نشاطا كشفيا حول "تشكيل الفرق الكشفية والإرشادية"، وذلك بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 14-16 عاما.
وفي سياق متصل، نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم، لقاء الهيئة العامة، وذلك بمشاركة 25 عضوا وعضوة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.

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