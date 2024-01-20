13 شهيدا في قصف للاحتلال على حي الزيتون وخان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف مدفعي على حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين في قصف لمدفعية الاحتلال على منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى ارتقاء 11 شهيدا وأصابة آخرين جراء القصف المدفعي والغارات الجوية المتواصلة على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 الف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

ولفت شهود عيان إلى ان تعزيزات لقوات الاحتلال تضم آليات وجرافات وصلت إلى شرق جباليا، وبدأت بعمليات حفر في المنطقة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.



