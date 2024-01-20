Sunday, 21 January 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معجبان يقاضيان مادونا بسبب تأخرها ساعتين في حفلاتها

1/20/2024 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم اثنان من المعجبين الأمريكيين بالمغنية مادونا، بشكوى ضد النجمة أمام محكمة مدنية في نيويورك، متهمَين إياها بـ«اللامبالاة» بسبب تأخرها الدائم في حفلاتها.

وفي شكوى مؤرخة الأربعاء، رفع مايكل فيلوز وجوناثان هادن دعوى قضائية ضد ملكة البوب العالمية وشركة «لايف نيشن» العملاقة المتخصصة في تنظيم الحفلات وملعب «بروكلين باركليز سنتر»، للمطالبة بتعويض مالي عن التأخير ساعتين في حفلاتها في ديسمبر الماضي.

واستأنفت مادونا (65 عاماً) جولتها «سيليبريشن تور» في الخريف في أوروبا ثم أمريكا الشمالية بعد دخولها إلى قسم العناية المركزة في المستشفى بسبب عدوى بكتيرية في يونيو 2023.

وقال المدعيان في الشكوى: «كان من المفترض أن تبدأ أمسيات الحفلات الثلاث في مركز باركليز عند الثامنة والنصف مساء، لكن مادونا لم تصل إلى المسرح قبل العاشرة والنصف مساء، وغادر المتفرجون القاعة بعد الساعة الأولى بعد منتصف الليل».

وأضافت الشكوى: «أظهرت مادونا صعوبة وبعض اللامبالاة في الحضور في الوقت المحدد أو استكمال عروضها، مع ما ترتب على ذلك من انتظار ساعات لبدء الحفلات، والبقاء إلى ما بعد منتصف الليل» للعودة إلى المنزل.

ووفقاً لوثيقة قضائية من 18 صفحة مقدمة إلى مكتب المدعي العام الفدرالي في منطقة بروكلين بنيويورك، فإن «لمادونا تاريخاً طويلاً في التأخر عن حفلاتها الموسيقية، لساعات عدة في بعض الأحيان».

MENAFN20012024000110011019ID1107745829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث