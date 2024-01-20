معجبان يقاضيان مادونا بسبب تأخرها ساعتين في حفلاتها

تقدم اثنان من المعجبين الأمريكيين بالمغنية مادونا، بشكوى ضد النجمة أمام محكمة مدنية في نيويورك، متهمَين إياها بـ«اللامبالاة» بسبب تأخرها الدائم في حفلاتها.

وفي شكوى مؤرخة الأربعاء، رفع مايكل فيلوز وجوناثان هادن دعوى قضائية ضد ملكة البوب العالمية وشركة «لايف نيشن» العملاقة المتخصصة في تنظيم الحفلات وملعب «بروكلين باركليز سنتر»، للمطالبة بتعويض مالي عن التأخير ساعتين في حفلاتها في ديسمبر الماضي.

واستأنفت مادونا (65 عاماً) جولتها «سيليبريشن تور» في الخريف في أوروبا ثم أمريكا الشمالية بعد دخولها إلى قسم العناية المركزة في المستشفى بسبب عدوى بكتيرية في يونيو 2023.

وقال المدعيان في الشكوى: «كان من المفترض أن تبدأ أمسيات الحفلات الثلاث في مركز باركليز عند الثامنة والنصف مساء، لكن مادونا لم تصل إلى المسرح قبل العاشرة والنصف مساء، وغادر المتفرجون القاعة بعد الساعة الأولى بعد منتصف الليل».

وأضافت الشكوى: «أظهرت مادونا صعوبة وبعض اللامبالاة في الحضور في الوقت المحدد أو استكمال عروضها، مع ما ترتب على ذلك من انتظار ساعات لبدء الحفلات، والبقاء إلى ما بعد منتصف الليل» للعودة إلى المنزل.

ووفقاً لوثيقة قضائية من 18 صفحة مقدمة إلى مكتب المدعي العام الفدرالي في منطقة بروكلين بنيويورك، فإن «لمادونا تاريخاً طويلاً في التأخر عن حفلاتها الموسيقية، لساعات عدة في بعض الأحيان».