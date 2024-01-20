ديفيد كانون.. ذاكرة عدسة عمرها 35 عاماً لـ «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

مع انطلاق منافسات النسخة الـ 35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، يوضح ديفيد كانون، المصور الفوتوغرافي الذي التقط بعدسته منافسات جميع نسخ البطولة، كيف تطورت البطولة على مدار العقود الثلاثة الماضية، والدور المحوري الذي لعبته في وضع دبي على خارطة بطولات الغولف العالمية.

وكان كانون شاهداً على جميع نسخ البطولة منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1989، حيث التقط بعدسته بعضاً من أبرز اللحظات التاريخية المميزة في نادي الإمارات للغولف، ملعب الغولف الأول في الشرق الأوسط، والذي كان بمثابة نقطة البداية لرحلة تطور رياضة الغولف في دبي والمنطقة، بعد أن حقّق فيه لاعب الغولف العالمي مارك جيمس أول لقب له في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك قبل 35 عاماً.

وباعتبارها واحدة من أهم الأحداث في جدول بطولات جولة دي بي وورلد، تُلعب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، دوراً بالغ الأهمية في تعزيز وجود رياضة الغولف في الشرق الأوسط، إذ استقطبت البطولة على مدار نسخها السابقة عدداً من أبرز نجوم الغولف العالميين، الذين رفعوا كأسها، مثل تايغر وودز، وإرني إيلس، والراحل سيفي باليستيروس وروري ماكلروي.

دور كبير



ويثني كانون على جهود منظمي البطولة، ودورهم في المساعدة على تنمية لعبة الغولف في دولة الإمارات والشرق الأوسط، قائلاً: «لقد كان لنادي الإمارات للغولف دور كبير في تطوير مدينة دبي، إذ لم يقتصر دوره على جلب رياضة الغولف إلى الشرق الأوسط فحسب، وإنما استقطب الكثير من الاهتمام العالمي بالمنطقة أيضاً».

وأضاف: «لا يمكننا التقليل من أهمية نادي الإمارات للغولف في تاريخ دبي، إذ إنه كان سبباً محورياً لانطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تمتلك التاريخ الأعرق بين جميع بطولات جولة دي بي وورلد».

ويرى ديفيد كانون بعد تغطيته لأكثر من 1200 بطولة غولف خلال مسيرته المهنية، التي تزيد على 35 عاماً، أن ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، هو الأفضل لتغطية منافسات بطولات الغولف، وأضاف قائلاً: «من الناحية الفوتوغرافية، يُعد هذا الملعب بمثابة الاستوديو الخاص بي، إذ لا يوجد ملعب أفضل منه بالنسبة للمصور الفوتوغرافي. لقد التقطت عدستي منافسات أكثر من 1200 بطولة غولف حول العالم، ولم أجد مثل ملعب المجلس حتى الآن، من ناحية سهولة التجول حوله، فمن الصعب أن تجد ملعباً بحفرتين قريبتين من مقر النادي».

ذكريات



وفي حديثه عن أكثر اللحظات المفضلة بالنسبة له خلال النسخ السابقة للبطولة، ذكر كانون لقطتين، هما الأفضل من وجهة نظره، قائلاً: «أحد هذه اللقطات كان عند فوز روري بلقبه الأول من البطولة هنا في ملعب المجلس عام 2009، لقد عرفت روري منذ أن كان عمره 14 عاماً، لذا، فإن رؤيته يحمل لقب البطولة تعني الكثير بالنسبة لي، أما اللقطة الثانية، فكانت تسديدة إرني إيلس الرائعة من بين الأشجار إلى الحفرة 18 خلال منافسات البطولة لعام 2002، والتي مكّنته من رفع كأس البطولة، وقد عرفت إرني أيضاً منذ أن كان هاوياً».





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