كاميرون يونغ يقترب من لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

مع انتهاء منافسات الجولة الثالثة الأكثر حماساً، أقترب اللاعب كاميرون يونغ من الفوز بلقب النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، بحفاظه على صدارة جدول الترتيب، في حين صعد المدافع عن لقب البطولة، روري ماكلروي إلى المركز الثاني بعد أداء رائع على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وشهدت منافسات الجولة أداءً متقلباً لكاميرون يونغ، الذي واجه بعض الصعوبات في الحفرتين السابعة والثامنة، لينهي اللقاء بضربة واحدة تحت المعدل ويدخل المنافسات الختامية من البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل ويزيد من حظوظه في تحقيق اللقب الأول له على الإطلاق ضمن جولة دي بي وورلد.

أما المركز الثاني في هذه الجولة، فكان من نصيب كل من أدريان ميرونك والمصنّف الثاني عالمياً روري ماكلروي، بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل. إذ على الرغم من تعثّر ماكلروي، المدافع عن اللقب، في الجولتين الأولى والثانية، إلى أنه أبهر آلاف الجماهير الحاضرة في نادي الإمارات للجولف بتسجيله 9 ضربات تحت المعدل، حيث تمكّن من إنهاء الجولة دون أي ضربة فوق المعدل، وسجّل خلالها 7 حفر بضربة تحت المعدل وأنهاها بضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة.

وتشارك المركز الرابع كلٍ من الصيني هاوتونغ لي والدنماركي راسموس هوجارد بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، إذ أنهى اللاعبان الجولة الثالثة بإضافة 3 و2 ضربة تحت المعدل على التوالي.

سعادة

من جانبه، قال كاميرون يونغ: «لقد كان أدائي مقبولاً بعض الشيء، ولعل الحظ لم يكن حليفي في اللقاء وخاصة في الحفر التسع الأولى، ولم أتمكّن من تسديد ضربات جيدة مقارنة بالجولتين السابقتين، وازداد الأمر صعوبة مع وجود بعض الرياح، لقد كانت منافسة جيدة، وأنا سعيد بامتلاكي فرصة الفوز بلقب البطولة».

بدوره، قال ماكلروي: «كانت جولة جيدة وأفضل من الجولات السابقة دون أدنى شك، ومن الجيد أن أعود إلى المراكز الأولى في جدول ترتيب البطولة، وسيكون من الرائع تحقيقي اللقب للمرة الرابعة وأكون أول لاعب يحقق اللقب أربع مرات.

وأضاف: لقد حققت الكثير من النجاح في دبي، سواء في هذه البطولة أو في عقارات جميرا للغولف حيث تُقام بطولة «السباق إلى دبي»، إذ أن لدي شعور جيد تجاه هذا المكان.

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