306 لاعبين ولاعبات في بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية بنسختها الخامسة

دشن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية بنسختها الخامسة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 306 لاعبين ولاعبات من 40 دولة.

وذلك ضمن منافسات الشطرنج الخاطف والمقامة بفندق نوفوتيل الفجيرة، وافتتحت المنافسات الرسمية بحضور الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونائبه محمد عبدالله الزعابي، وعضوي مجلس الإدارة مريم المطروشي وجاسم هيكل البلوشي، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج.



ضمت الطاولة الرئيسية للبطولة المصنف الأول على البطولة اللاعب الهندي سدواني، وبطل العالم السابق في حل مسائل الشطرنج الروسي بافلوف وانتهت بالتعادل بينهما، في أبرز مباريات البطولة .

والتي يشارك بها نخبة من لاعبي الإمارات المتميزين

وهم: عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، في الفئة الأولى وتشارك في الفئة الثانية روضة السركال، وحمد بدر، وسعود جابر، وخليفة عيسى وسيف أحمد، وزايد سلطان، وراشد حسين الحمادي، ومحمد يوسف آل علي، وعامر سعيد اليليلي، وعنود وعهود عيسى، وآخرون.



بدوره، وصف الدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، مشاركة 306 لاعبين ولاعبات بالرقم القياسي مقارنة بالبطولات السابقة لحل مسائل الشطرنج في الفجيرة، وأنه يعكس النقلة النوعية لشطرنج الفجيرة والدور الذي يلعبه النادي في نشر ثقافة ممارسة الشطرنج، مثنياً على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لإخراج البطولة بشكل مميز.



وتتواصل منافسات البطولة غداً الأحد بإقامة منافسات النسخة 20 لبطولة الحل الدولية.





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