البحرين تهزم ماليزيا بهدف قاتل في كأس أمم آسيا



حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا أمام نظيره ماليزيا بنتيجة 1 / صفر مساء اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وأحرز علي مدن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بينما يقبع ماليزيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد بعد خسارتين متتاليتين.

وكانت منافسات الجولة الثانية انطلقت اليوم السبت بتعادل مثير بين الأردن وكوريا الجنوبية بنتيجة 2 / 2 ليتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط.

وتقام الجولة الثالثة يوم الخميس 25 يناير حيث تشهد مواجهة عربية خالصة بين منتخبي البحرين والأردن بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا.

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