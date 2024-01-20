مصرع ثلاثة مشجعين في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس أمم إفريقيا

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير في مدينة كوناكري، وذلك اثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على غامبيا 1-0 ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية بعضهما البعض، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الاحتفالات، حسب ما أشار مصدر في الشرطة المحلية.

وشهدت مدينة كوناكري احتفالات كبيرة حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب خلالها عشرات الاشخاص وفقا لما كشف المصدر ذاته.

وخرج المشجعون الغينيون إلى الشوارع عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو بمواجهة غامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث وضع الفوز المنتخب الغيني على مشارف التأهل الى الدور الثاني من المسابقة القارية.

وكانت غينيا قد تعادلت مع الكاميرون 1-1 افتتاحا، علماً انها ستواجه السنغال حاملة اللقب الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

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