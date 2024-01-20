12 شوطاً في منافسات «هجن الشيوخ» بميدان الذيد

انطلقت صباح أول من أمس بميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 12 شوطاً لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 8 كيلو مترات، وسط إقبال كبير من ملاك ومضمري الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول«الشاهينية» لـ هجن الرئاسة، المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، الشـــــــوط الثاني «الشاهينية» لـ هجن الرئاسة، المضمر سعيد مظفر محمد العامري، الشـــــــوط الثالث«مشغل» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، الشـــــــوط الرابع «معزم» لـ الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، المضمر علي سعيد مبروك الوهيبي، الشـــــــوط الخامس «زاهية» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، الشـــــــوط السادس«طرب» لـ الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، المضمر الصادق فضل الأمين، الشــــــــوط السابع «هملولة» لـ عبدالله سالم الخاصوني، الشـــــــوط الثامن«العزرة» لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي، الشـــــــوط التاسع «وبران» لـ عتيق سيف حاضر العميمي، الشــــــوط العاشر «الشبابي» لـ عبدالعزيز محمد زايد الطنيجي، الشـــــوط الحادي عشر«أبعاد» لـ محمد شطيط مصبح المتفيج، الشـــــوط الثاني عشر «مطيلة» لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة ما زالت مستمرة في نهاية كل أسبوع على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن والتي تأتي للتأكيد على الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة وأهلها، واهتمام سموه بتراث الآباء والأجداد وترسيخ مكانه التراث في نفوس أبناء الأجيال القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز