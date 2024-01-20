Sunday, 21 January 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب السنغال يدخل المستشفى بعد الفوز على الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية

1/20/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة بعد فوز فريقه 3-1 على الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتم إدخال سيسيه للمستشفى في وقت متأخر من أمس الجمعة بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في ساحل العاج، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانا في الدور التالي.

ويتولى سيسيه، الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة كانال بلس الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.

كما تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20012024000110011019ID1107745822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث