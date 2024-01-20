مدرب السنغال يدخل المستشفى بعد الفوز على الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في ياموسوكرو لأسباب غير معلنة بعد فوز فريقه 3-1 على الكاميرون ضمن المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتم إدخال سيسيه للمستشفى في وقت متأخر من أمس الجمعة بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في ساحل العاج، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانا في الدور التالي.

ويتولى سيسيه، الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة كانال بلس الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.

كما تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.

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