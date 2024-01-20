«سوينغ فوت» و«راوي» يتألقان في «تحضيري جبل علي للميل» و«تحضيري جبل علي للسرعة»

واصل «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» تألقه في السباق السابع لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «مهرجان الإمارات إلى الفضاء»، إذ حقق لقب «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، فيما اقتنص «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات» لقب «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر.

كما توجت «جنان» لـ«ياس للسباقات» بلقب «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

خطفت «جنان» لـ«ياس للسباقات» لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلة زمناً قدره 1:21.82 دقيقة وبفارق 7 أطوال عن «رشاد الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

وجاء في المركز الثالث «مخلص» لـ«ياس للسباقات» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

حقق «شنغهاي سيتي» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:12.97 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «اديكتد تو كيوس» لعلي غانم محمد غانم المري بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب مروان البيضائي.

وحل ثالثاً «المزن» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب سلمان الصابري.

الشوط الثالث

اقتنص «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «كأس طموح زايد» لمسافة 1200 متر، برعاية «مركز محمد بن راشد للفضاء»، البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:12.34 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «وير ذا وايا» لذياب غانم راشد المزروعي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «حب السلام» لمالكه المهند سعيد الحشار بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

ظفر «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات» بلقب الشوط الرابع «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس اوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 59.12 ثانية وبفارق طولين وربع الطول عن «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

توج «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» بلقب الشوط الخامس «تحضيري جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري ري فريز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:37.99 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «أن كراود» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

حقق «إل إنتروفيرتيدو» لـ«نادي جلف للسباق» لقب الشوط السادس «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1:39.65 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «ذي ماجيكال ماكول» لـ «إيه ال بتلر» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «كيفان» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السابع

اقتنص «كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان علي السبوسي، لقب الشوط السابع «كأس روميو إنتريورز» لمسافة 1950 متراً البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:59.76 دقيقة وبفارق رأس عن «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «بوستر بينت» لـ«سوتد و بوتد ريسينج و فالكون ريسينج تيم» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

محمد الشحي: تواجد «مركز محمد بن راشد للفضاء» أكبر دليل على تقديرنا لجهودهم الجبارة

أكد المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بأن مشاركة «مركز محمد بن راشد للفضاء» ورعايتهم للشوط الثالث الذي حمل اسم «كأس طموح زايد»، هو مهم جداً نظراً لما قام به المركز في السنوات الأخيرة في عالم الفضاء، إذ وضعوا دولة الإمارات في مقدمة الدول في المنطقة التي أصبح لها الريادة في عالم الفضاء، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وتواجدهم في السباق هو أكبر دليل على تقديرنا لجهودهم الجبارة التي أثمرت عن الكثير من الإنجازات للدولة، متمنياً أن تكون مشاركتهم هي بداية للتعاون المثمر بين الجانبين، التي سوف تثمر عن عدد من المبادرات التي تصب في خدمة الجميع.

كما تحدث المهندس محمد الشحي عن مشاركة الفارس المتألق توم ماركواند، مؤكداً بأن النجم الشاب هو جزء من فريق الشعار الأصفر، وحقق الكثير من الإنجازات في السباقات الأوروبية والأسترالية في السنوات الماضية، وبالتحديد مع النجم الأسطوري «أديب»، وتمت الاستعانة به في الفترة الحالية هنا في الدولة لحين عودة الفارس بن كوين الذي يعد أحد الفرسان المتميزين هذا الموسم.

محمد الأحمد: نعتز بإنجازات «مركز محمد بن راشد للفضاء»

تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي بخالص الشكر والتقدير لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء» على مشاركتهم ورعايتهم للشوط الثالث الذي حمل اسم «كأس طموح زايد»، معبراً في الوقت ذاته عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققها المركز في عالم الفضاء، مما جعل الإمارات في مصاف الدول العالمية في هذا المجال.

وأضاف أنه بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حرصت إدارة المضمار الأصفر على تعزيز التعاون والشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، مما يخدم قطاع سباقات الخيل ومجتمعها في كافة المجالات المختلفة، لذلك حرصنا دائماً على دعوة وإشراك الجميع في السباقات والفعاليات التي ننظمها، مما يسهم في تحقيق النتائج الإيجابية للجميع.

ماجد الجهوري: «جنان» أمامها مستقبل مبهر

أشاد المدرب ماجد الجمهوري بالأداء التي قدمته «جنان» لـ«ياس للسباقات» في «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وقال بأن المهرة شاركت الأسبوع الماضي في سباق مضمار العاصمة أبوظبي على مسافة الـ 1600 متر، إذ لاحظ الفارس عبدالعزيز البلوشي بأن المهرة تفضل المسافات القصيرة، لذا ارتأينا مشاركتها في هذا السباق التي قدمت أداءً مميزاً، مضيفاً بأن البطلة أمامها مستقبل مبهر في السباقات.

مايكل كوستا: «ترجمان» سيتم تجهيزه لسباقات الموسم القادم

عبر المدرب مايكل كوستا سعادته البالغة بالانتصار الثاني للتوالي الذي حققه «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الثالث «كأس طموح زايد»، مشيداً بأداء ومشاركة الفارس المتألق توم ماركواند مع الإسطبل الأصفر بشكل عام ومع «ترجمان» بشكل خاص.

وأضاف أن البطل مازال يتطور وشاهدنا ذلك خلال التدريبات والسباقات التي شارك فيها، كاشفاً بأنه سيتم تجهيزه للمشاركة في سباقات السرعة الموسم القادم، إذ سيمتلك المزيد من القوة والخبرة.

مصبح المهيري: «راوي» إلى «بطولة جبل علي للسرعة»

أشاد المدرب مصبح المهيري بأداء «راوي» لـ«آر آر آر للسباقات»، الذي خطف لقب «تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات».

وقال إن البطل قدم أداءً قوياً خلال مشاركته في الشوط مع أبرز خيول السرعة، مضيفاً بأنه سيتم تطوير أدائه لكي يشارك «الجولة الثالثة لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة - بطولة جبل علي للسرعة» الشهر القادم.

إد كريسفورد: أداء «سوينغ فوت» يجعله من المرشحين لـ«بطولة جبل علي للميل»

أكد المدرب إد كريسفورد بأن «سوينغ فوت» لـ«رباح للسباقات» قدم أداءً مذهلاً خلال مشاركته في «تحضيري جبل علي للميل»، مما يشير إلى تطوره الكبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مشاركته الأولى في الدولة والتي حقق من خلالها لقب «كأس 2024» في مضمار جبل علي الشهر الماضي، كانت ضرورية جداً لمعرفة نقاط القوة لدى البطل قبل الخوض في باقي السباقات، وقد أظهر بالفعل قوته ومهاراته التي دفعتنا لخوض غمار «تحضيري جبل علي للميل».

وكشف أنه عقب الأداء الكبير الذي قدمه سيكون الهدف القادم لنا المشاركة في «بطولة جبل علي للميل» الشهر القادم، ويسلك ذات المسار الذي خاضه النجم المعتزل ووصيف كأس دبي العالمي العام الماضي «الجيرز» الذي حقق لقب السباق العام 2022.

وأضاف أن النجمين يمتلكان ذات المواصفات والسبب يعود إلى أنهما ينتميان إلى نسل الفحل الأسطوري «شمردل»، ومن غير المستبعد مشاركة «سوينغ فوت» الموسم المقبل في سباقات «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي.

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