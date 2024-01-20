44 لاعباً في «الإمارات للريشة الطائرة»

انطلقت، أمس بأكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، بطولة الإمارات للذكور للريشة الطائرة بمشاركة 44 لاعباً من نادي النصر و«أبوظبي لألعاب المضرب» وأكاديمية اكسترا الرياضية ونادي اتحاد كلباء.

وتقام المنافسات لثلاث فئات عمرية مختلفة تشمل تحت 11 عاماً وتحت 13 عاماً وتحت 15 عاماً، وينظم البطولة اتحاد الإمارات لريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأكد ناصر المري الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن بطولة الدولة للذكور تعكس الاهتمام بفئات المراحل السنية، موضحاً أن موسم الريشة الطائرة يتضمن المزيد من البطولات والفعاليات منها بطولة الذكور والإناث للفئات العمرية الصغيرة في مايو وسبتمبر وأكتوبر 2024، وبطولات متنوعة للكبار وفئة تحت 17 عاماً، منها بطولة الدولة الأولى للشباب تحت 17 عاماً والعموم 2 و3 مارس المقبل، وبطولة الإمارات الثانية للشباب تحت 17 عاماً والعموم 25 و26 مايو المقبل، وبطولة الإمارات الثالثة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 14 و15 سبتمبر، وبطولة الإمارات الرابعة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 16 و17 نوفمبر المقبل.

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