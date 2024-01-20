«أمن الهيئات والمنشآت» بطل «الرماية والموانع» في شرطة دبي

فاز فريق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالمركز الأول ببطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع، التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن منافسات «درع القائد العام»، وجاء فريق الإدارة العامة لأمن المطارات ثانياً ثم مركز شرطة الموانئ.



وعلى مستوى فرق السيدات حصلت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ على المركز الأول، تلتها الإدارة العامة لأمن المطارات ثم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وحصل عبدالله الحوسني على المركز الأول لفردي الرجال، يليه ناصر المازمي، ثم سلطان المصلحي، وحصلت فاطمة المعمري على المركز الأول لفردي السيدات تلتها منى الوري، ومريم سعد.



شارك في المنافسات 18 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات يمثلون الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

وشهد اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، ختام البطولة وكرم الفائزين في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، بحضور اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد حمودة العامري مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والعميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد الدكتور أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإداري، وعدد من الضباط والموظفين.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، الدعم اللامحدود من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لكل الفرق المنافسة في مختلف المسابقات، مشيراً إلى أهمية منافسات «درع القائد العام» وإدراجها ضمن الخطة السنوية للبطولات والمنافسات الرياضية من أجل التحضير للبطولات المحلية والعالمية، وتأهيل اللاعبين واللاعبات ليكونوا جاهزين لنيل المراكز الأولى.

وهنأ اللواء أحمد رفيع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والفائزين والفائزات في فئة الرجال للفرق،

وأشاد بالجهود الكبيرة للقائمين على تنظيم البطولة، معرباً عن سعادته بوجود كوكبة من الرياضيين المتميزين الذين يتنافسون بروح رياضية.

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