التاريخ بين العلم والماضي والواقع

تعاني البعض من دراسات العلوم التاريخية من خلل يحد من دقتها وجودتها العلمية، وفي المقام الأول سبب مثل هذا لخلل يعود للمهابة والتقديس، فهما يمنعان أو يحدان من تقديم دراسة منصفة ومحايدة لأحداثه، وهذا يسمح بتصنيف جانب كبير من محاولات كتابة التاريخ بأنها بعيدة عن العلم ومناهجه وأدواته.

في اللحظة نفسها الكثيرون منا سبق وسمع أو قرأ صفة مفادها أننا أمة ماضوية، وأن شعوب عالمنا العربي تتمتع ذاكرتها بأحداث الماضي، وهو وصف يراد به اتهامنا بالتخلف المعرفي وعدم الاهتمام بالمستقبل.

ومن وجهة نظر شخصية أعتبر أنه لو قدر وكان هذا الوصف صحيحاً لكان حال الأمة العربية أفضل، ولَمَا انتشرتْ فيها الصراعات كالنار في الهشيم، وهي صراعات في مجملها مكررة سواء في السبب أو النتيجة، بمعنى أنها حروب مدونة في كتب التاريخ بتفصيل يشابه واقع اليوم بدرجة مذهلة، لكن الذهنية والعقلية العربية لم تستحضرها ولم تعمل على دراستها، ولو أنها فعلت لما تكررت الأخطاء.

نحن فعلاً نقرأ التاريخ، لكنها قراءة من دون وعي أو فهم، وكما قال الروائي والفيلسوف الأمريكي: «هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته».

وأعتقد أن هذا ما يحدث في عالمنا العربي اليوم، وهو إعادة للطائفية والكراهية والضيق من الآخر، وهي شرارات سبق وأن وقعت في تاريخنا، ولكن وكما يظهر فإن البعض يعاني من جهل مطبق لذا فإنهم يقومون بإعادة نفس الأحداث.

للأديب الكبير الراحل الدكتور طه حسين رأي في هذا الجانب يقول: «التاريخ سخيف لا خير فيه إن كان يعيد نفسه، لأن ذلك يدل على أنه لم يقدم للناس وعظاً ولا إصلاحاً».

مرة أخرى أعتقد أن الذي يحدث لدينا نظرة قاصرة وغير موضوعية أو غير علمية للعلوم التاريخية أو لعلم التاريخ نفسه، نحن لا نفهم سبب دراسة التاريخ، وأيضاً لا ندرك الأبعاد الحقيقية والعلمية لهذا العلم الهام، وإذا تم دراسته فإن الذي يتم مجرد سرد للأحداث كقصة وقعت في الزمن الفلاني لا أكثر ولا أقل، ويتم الابتعاد عن تحليل الحدث نفسه، أو بمعنى أدق لا يتم دراسة واقع وتسلسل الحدث وتبعاته وما نتج عنه أو ما أسس له.

أو كما قال ابن خلدون: «إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق». وهذا الذي يحدث في هذا الزمن، نظرة سطحية غير عميقة للتاريخ وأثر أحداثه على واقعنا اليوم، وقد تجد مثل هذا القصور ماثلاً حتى في البعض من أقسام العلوم التاريخية في الجامعات والمعاهد المتخصصة أو في أقسام العلوم الإنسانية بصفة عامة.

هناك مدارس في عالمنا العربي، تنظر للنص التاريخي وكأنه ثابت كما هو فيتم رفض محاولة النظر أو دراسة أي جوانب للحدث أو أسباب وقوعه، أو تحليله من منظور فلسفي أو سياسي أو اجتماعي.

حيث يرون أن ما تم نقله لنا وما وصلنا لا يحتمل أي تأويلات أو شروح، والمشكلة الكبيرة أن يتم الاستشهاد بمثل هذه الأحداث التاريخية وكأنها من ضمن مصادر التشريع في ديننا، ثم نقوم بفرضها على البعض من المجتمعات العربية، رغم أن البعض من تلك المجتمعات واضح أن تركيبتها السكانية عبارة عن شرائح مختلفة ومكونات متعددة، أو هي خليط من مذاهب أو قوميات لكل واحدة منهم ثقافة وعادات وتقاليد وإرث مستقل عن الآخر.

هنا يكون التاريخ قد أحدث شرخاً غير مبرر في هذا المجتمع أو ذاك، والذنب لا يقع على التاريخ وإنما على نظرتنا غير المنصفة البعيدة عن روح هذا العلم والإنسانية، والمطلوب اليوم وبإلحاح إعادة النظر في أدوات وطرق دراسة تاريخنا.