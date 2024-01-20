متطلبات لويندوز 12 تضع أجهزة الكمبيوتر القديمة في خطر الخروج من الخدمة

أكدت تقارير صحفية أمريكية أن مايكروسوفت سترفع متطلباتها الأساسية لأجهزة الكمبيوتر قبل طرح ويندوز 12، المزمع إصداره في خلال 2024.

ووفقا لموقع «ديجيتال ترندز»، فاستخدام مساعد مايكروسوفت الشخصي «كو بايلوت» ودمجه في نظام التشغيل، مع توسيع دائرة مهامه، سيجعل مايكروسوفت تطلب حد أدنى للذاكرة العشوائية للأجهزة «الرام» لا يقل عن 12 جيجا بايتس، حتى لا يؤثر قلة حجم الرام على كفاءة تشغيل الأجهزة وتعاملها مع العمليات.

وكان الحد الأدنى لتشغيل نظام ويندوز 11 هو 4 جيجا بايتس، بينما ويندوز 10 كان يتطلب على الأقل 2 جيجا بايتس، وهي سعات رام قليلة بالنسبة لما سيتطلبه النظام الجديد ويندوز 12، نظراً لحجم العمليات الجانبية التي يقوم بها المساعد الشخصي، والتي تتطلب حجم رام أكبر.

ولن تكون الأجهزة الجديدة هي المشكلة، حيث تميل أغلب الشركات إلى طرح أجهزتها بسعة رام لا تقل عن 8 جيجا، وهي التي على الأغلب ستكون قادرة على التعامل مع النظام الجديد، ولكن بمحدودية، بينما الأجهزة القديمة نسبياً فستواجه أزمة، حتى في حالة تحديث وزيادة حجم الرامات، حيث تتردد الشائعات أن مايكروسوفت ربما ستضع حداً أدنى لسرعة الرامات نفسها، ربما لم يكن متوفراً في الأجهزة القديمة.

وخلال الفترة الماضية أعلنت الشركات المصنعة لشرائح المعالج «إيه إم دي» وJإنتل» عن معالجات جديدة، مزودة بوحدة خاصة في المعالج للتعامل مع عمليات الذكاء الاصطناعي، في خطوة للتخفيف على الرام ولتسريع عملية المعالجة، كما يقول تقرير «ديجيتال ترندز» أن ويندوز 12 سيزيد من دعمه لعملية التحول من المعالجات التقليدية لمعالجات الـ«SoC» المبنية على معماريات «آرم»، والتي تستخدم في الهواتف المحمولة، ووصلت لمرحلة من التطور تجعلها أفضل من حيث الحجم والإمكانيات لأجهزة الكمبيوتر، وبصفة خاصة المحمولة.



