اصطدام بين سفينتين بريطانيتين بميناء في البحرين (فيديو)

أعلنت البحرية الملكية أن سفينتين حربيتين بريطانيتين اصطدمتا في ميناء بالبحرين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينتين دون وقوع إصابات.

ووفقاً لمقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت السفينة (إتش إم إس تشيدينغفولد) تسير عكس الاتجاه نحو السفينة (إتش إم إس بانغور) أثناء وجودها في الرصيف.

وقال الأدميرال إدوارد ألغرين: «لا يزال يتعين علينا تحديد سبب حدوث ذلك»، مؤكداً: «نحن ندرب العاملين لدينا وفقاً لأعلى المعايير ونطبق معايير سلامة».

وأضاف: «ولكن مع الأسف، لا يزال من الممكن وقوع حوادث من هذا النوع»، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة الخطأ الذي حدث.

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