اصطدام بين سفينتين بريطانيتين بميناء في البحرين (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت البحرية الملكية أن سفينتين حربيتين بريطانيتين اصطدمتا في ميناء بالبحرين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينتين دون وقوع إصابات.
ووفقاً لمقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت السفينة (إتش إم إس تشيدينغفولد) تسير عكس الاتجاه نحو السفينة (إتش إم إس بانغور) أثناء وجودها في الرصيف.
وقال الأدميرال إدوارد ألغرين: «لا يزال يتعين علينا تحديد سبب حدوث ذلك»، مؤكداً: «نحن ندرب العاملين لدينا وفقاً لأعلى المعايير ونطبق معايير سلامة».
وأضاف: «ولكن مع الأسف، لا يزال من الممكن وقوع حوادث من هذا النوع»، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة الخطأ الذي حدث.
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