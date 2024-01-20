بحث تشييد معمل إماراتي متخصص في الاختبارات الجينية بمصر

بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري اليوم مع وفد من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي وإمكانية تشييد معمل متخصص في الاختبارات الجينية والتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء في المعامل المركزية الجديدة في مدينة بدر.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بجمهورية مصر العربية، دراسة فرص التعاون المشترك في مجال البحوث عبر مركز مشترك بين الدولتين وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال بمصر والإمارات.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير المصري على الملف التعريفي للشركة وسابقة الأعمال الخاصة بها والإنجازات التي حققتها في الفترة السابقة، حيث تمتلك الشركة معملا ضخما، يقوم بتحليل 100 ألف عينة في العام.

وقال وزير الصحة المصري إن المعمل يتيح إجراء التحاليل الجينية الخاصة بالمقبلين على الزواج، ومسح حديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والمسح الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والقولون، وأمراض السكري، والقلب والشرايين ويضم أجهزة لتحليل مياه الصرف الصحي، وتحديد الأماكن التي يوجد بها أمراض وبائية، أو المناطق التي تستخدم مواد ملوثة أو مخلفات كيماوية، وكذلك المواد المخدرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن شركة G42 صممت تطبيقا باسم «ملفي» يربط الملف الطبي الخاص بكل مواطن مع تحليل البصمة الوراثية الخاصة به DNA، ما يسهم في توفير الوقت والمال، وعدم تكرار الفحوصات، مشيرا إلى أنه وجه بدراسة تفعيل نموذج تجريبي من هذا التطبيق في إحدى محافظات مصر.

ووجه عبد الغفار بتنسيق زيارة للوفد الإماراتي، بالمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية CDC الذي يعد صرحا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك لدراسة أوجه التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرتي فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

وأكد عبد الغفار ثقته في تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين والتشارك في الإنجازات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

يذكر أن شركة G42 تعمل في مجال علم الجينوم، وتتعاون مع الجهات المعنية في مشروع الجينوم المصري الذي سيكون معملًا وطنيًا متخصصًا، يضم قاعدة بيانات رقمية لتسلسل الحمض النووي، يتم تجميعها من قبل العلماء، وبمشاركة كل الجهات البحثية المصرية ذات الخبرة في علم الجينوم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المصري بوزارة الدفاع، وحضر من جانب شركة G42 للرعاية الصحية، الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، وخالد الزعابي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والدولية.

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