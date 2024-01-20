جراحة ناجحة لكلبة بستة أرجل تعيدها لطبيعتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصبحت كلبة سبنيلي لها 6 أرجل عُثر عليها بعد التخلي عنها في مرآب متجر بقالة مثل بقية الكلاب الآن بعد إزالة العضو الزائد جراحياً.
آرييل، التي سميت على اسم شخصية «ليتل ميرميد» لأن العضو الزائد بالأقدام يبدو مثل زعنفة، كانت تجري على العشب، اليوم، بعد أن اعتادت على الحياة على أربع.
وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانغفورد البيطري، الخميس: «إنها بحال رائعة».
الكلبة التي ولدت بعدة عيوب خلقية، عُثر عليها في وسط بيمبروك في ويلز سبتمبر، وأخذها ملجأ غريناكريس للإنقاذ وجمع الأموال لإجراء الجراحة.
وقالت بلاك إن المستشفى لم ير قط كلباً بستة أرجل من قبل، كما لم يجر مثل هذه العملية الجراحية من قبل. وأوضحت: «كانت آرييل كلبة صغيرة بحال معقدة».
ولم يبدُ أن الساقين الإضافيتين لهما نفع أو أهمية، وكانتا تتدليان جوار ذيل آرييل، وكانت تمشي بشكل مرتبك في مقطع مصور لها قبل الجراحة.
وسُمح بخروجها، اليوم، إلى العشب أمام المستشفى، وكانت تتمتع بنشاط وتركض بسعادة.
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