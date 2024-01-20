جراحة ناجحة لكلبة بستة أرجل تعيدها لطبيعتها

أصبحت كلبة سبنيلي لها 6 أرجل عُثر عليها بعد التخلي عنها في مرآب متجر بقالة مثل بقية الكلاب الآن بعد إزالة العضو الزائد جراحياً.

آرييل، التي سميت على اسم شخصية «ليتل ميرميد» لأن العضو الزائد بالأقدام يبدو مثل زعنفة، كانت تجري على العشب، اليوم، بعد أن اعتادت على الحياة على أربع.

وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانغفورد البيطري، الخميس: «إنها بحال رائعة».

الكلبة التي ولدت بعدة عيوب خلقية، عُثر عليها في وسط بيمبروك في ويلز سبتمبر، وأخذها ملجأ غريناكريس للإنقاذ وجمع الأموال لإجراء الجراحة.

وقالت بلاك إن المستشفى لم ير قط كلباً بستة أرجل من قبل، كما لم يجر مثل هذه العملية الجراحية من قبل. وأوضحت: «كانت آرييل كلبة صغيرة بحال معقدة».

ولم يبدُ أن الساقين الإضافيتين لهما نفع أو أهمية، وكانتا تتدليان جوار ذيل آرييل، وكانت تمشي بشكل مرتبك في مقطع مصور لها قبل الجراحة.

وسُمح بخروجها، اليوم، إلى العشب أمام المستشفى، وكانت تتمتع بنشاط وتركض بسعادة.