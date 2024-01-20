Sunday, 21 January 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جراحة ناجحة لكلبة بستة أرجل تعيدها لطبيعتها

1/20/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبحت كلبة سبنيلي لها 6 أرجل عُثر عليها بعد التخلي عنها في مرآب متجر بقالة مثل بقية الكلاب الآن بعد إزالة العضو الزائد جراحياً.

آرييل، التي سميت على اسم شخصية «ليتل ميرميد» لأن العضو الزائد بالأقدام يبدو مثل زعنفة، كانت تجري على العشب، اليوم، بعد أن اعتادت على الحياة على أربع.

وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانغفورد البيطري، الخميس: «إنها بحال رائعة».

الكلبة التي ولدت بعدة عيوب خلقية، عُثر عليها في وسط بيمبروك في ويلز سبتمبر، وأخذها ملجأ غريناكريس للإنقاذ وجمع الأموال لإجراء الجراحة.

وقالت بلاك إن المستشفى لم ير قط كلباً بستة أرجل من قبل، كما لم يجر مثل هذه العملية الجراحية من قبل. وأوضحت: «كانت آرييل كلبة صغيرة بحال معقدة».

ولم يبدُ أن الساقين الإضافيتين لهما نفع أو أهمية، وكانتا تتدليان جوار ذيل آرييل، وكانت تمشي بشكل مرتبك في مقطع مصور لها قبل الجراحة.

وسُمح بخروجها، اليوم، إلى العشب أمام المستشفى، وكانت تتمتع بنشاط وتركض بسعادة.

MENAFN20012024000110011019ID1107745814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث