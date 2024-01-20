الوحدة يقسو على الزمالك بثلاثية في دولية العنابي بأبوظبي

تأهل الوحدة إلى نهائي البطولة الدولية الودية لكرة القدم، التي ينظمها "العنابي"، بفوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على أرضية ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

قدم الوحدة عرضاً جيداً في مواجهة نجوم الزمالك، في أول ظهور للصربي غوران مع الفريق بعد توليه المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح العنابي مطلع الشوط الثاني في التقدم بالهدف الأول عن طريق البديل منصور المنهالي في الدقيقة 46.

وعزز الروسي باكاييف تقدم "العنابي" بالهدف الثاني من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس الزمالك، محمد عواد، في الدقيقة 72.

وأضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثالث لـ "أصحاب السعادة" في الدقيقة 75 مستغلاً خطأ فادح من المدافع محمود حمدي الونش، ليضعها نور الله من فوق الحارس في الشباك.

وقلص محمد أشرف روقا النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ويلتقي الوحدة في النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، الاتفاق السعودي الذي كان قد فاز على أم صلال القطري 5-4 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بينما يلعب الزمالك مع أم صلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز