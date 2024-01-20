موريتانيا تسجل هدفاً مارادونيا قبل الخسارة أمام أنغولا

سجلت موريتانيا هدفا مارادونيا قبل الاستراحة قبل أن تنهار في بداية الشوط الثاني لتخسر 3-2 أمام أنغولا التي سجل لها جيلسون دالا مهاجم الوكرة ثنائية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وضع دالا أنجولا في المقدمة في الدقيقة 31 بعد أن استفاد من سوء تشتيت للدفاع بعد ركلة ركنية ليسدد الكرة مباشرة في الشباك بعد أن ارتطمت بالأرض.

وكلل أعمر سيدي بونا انتفاضة قوية لموريتانيا بعدما أدرك التعادل بواحد من أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن في الدقيقة 43 حيث انطلق من نصف ملعب أنجولا ليراوغ خمسة لاعبين ويضع الكرة بيسراه بشكل رائع في الشباك.

وانهار منتخب موريتانيا بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليضاعف دالا الغلة لأنجولا بهدف جميل طبق الأصل من هدف موريتانيا حيث توغل من نصف ملعب المنافس وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يهز الشباك.

وأضاف جيلبرتو الهدف الثالث في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بمدافع قبل أن تدخل الشباك مستغلا ارتباكا دفاعيا.

وقلص أبو بكاري كويتا الفارق لموريتانيا بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 59 أخفق الحارس في التعامل معها.

ورفع منتخب أنغولا رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو الذي تعادل 2-2 مع الجزائر في وقت سابق اليوم.

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