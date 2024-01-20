سلوفاكيا: نرفض انضمام أوكرانيا للناتو وسنستخدم الفيتو ضده

أبدت سلوفاكيا رفضها انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي وأعلنت استعدادها لاستخدام حق النقض ضد انضمامها إذا لزم الأمر، حسبما قال رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحطة الإذاعة العامة "آر تي في إس" اليوم السبت.

وقال فيكو إنه من المقرر أن يسافر إلى أوكرانيا يوم الأربعاء، للقاء نظيره دينيس شميهال لإجراء محادثات في مدينة أوجهورود الحدودية.

وذكر رئيس الوزراء أنه في حين أن أحد أسباب الزيارة هو تقديم حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا، إلا أنه سيوضح أيضاً المواقف السلوفاكية التي تختلف عن رغبات أوكرانيا.

وقال فيكو: "سأخبره أننا سنمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وسنستخدم الفيتو ضده، لأنه لن يكون سوى أساس

لحرب عالمية ثالثة".

وكانت سلوفاكيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004، ولفترة طويلة واحدة من أقوى مؤيدي أوكرانيا في حملتها الدفاعية ضد الغزو الروسي واسع النطاق الذي بدأ في فبراير 2022.

ومع ذلك، عندما تولت حكومة فيكو القومية اليسارية السلطة في أكتوبر الماضي، قررت عدم تزويد كييف بالأسلحة، على الرغم من أن براتيسلافا تواصل إرسال أنظمة إزالة الألغام ومولدات الديزل في حالة وقوع هجمات روسية على محطات الطاقة، على سبيل المثال.

وذكر فيكو، السبت، أن سلوفاكيا تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي طالما أن البلاد تفي بنفس الشروط التي يستوفيها المرشحون الآخرون.

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