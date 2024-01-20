بتألق الشعراوي.. دي روسي يبدأ مشواره مع روما بانتصار 2-1 على فيرونا

صنع ستيفان الشعراوي هدفين ليمنح روما الفوز 2-1 على ملعبه أمام فيرونا، السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليمنح المدرب الجديد دانييلي دي روسي بداية مثالية في مشواره مع النادي.

وافتتح روما التسجيل بعد 19 دقيقة من بداية المباراة عندما ركض الشعراوي نحو منطقة الجزاء وسحب دفاع فيرونا نحوه، ومرر الكرة بسهولة نحو روميلو لوكاكو غير المراقب ليسجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وضاعف أصحاب الأرض التقدم بعد ست دقائق عندما لمس الشعراوي تمريرة عرضية نحو لورينتسو بليغريني عند القائم البعيد الذي سدد كرة مباشرة في سقف المرمى.

وقلص فيرونا الفارق في الدقيقة 76 عندما سدد مايكل فولورونشو كرة قوية من مسافة بعيدة بعد أن لمح روي باتريسيو حارس روما متقدماً عن مرماه لتمر الكرة من بين قفازيه نحو الشباك.

وكانت الأجواء في الملعب الأولمبي المكتظ بالجماهير مشتعلة وداعمة للفريق، حيث تجمع الجمهور لمشاهدة بداية فترة جديدة في النادي بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو الأسبوع الماضي.

ويحتل روما حالياً المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما ظل فيرونا في منطقة الهبوط في المركز 18 برصيد 17 نقطة.

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