حققت رقماً قياسياً.. 157.5 ألف زائر للدورة الأكبر لفعالية «اتصالات إم أو تي بي»

اختتمت الدورة الحادية عشرة من فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوق البديل الذي يقدم تجارب مميزة، بعد 10 أيام متواصلة من أنشطتها الفريدة، والتي بدأت في 5 يناير واستمرت حتى 14 يناير 2024 حققت خلالها رقماً قياسياً في عدد الزوار تجاوز 157,500 زائر خلال مهرجان دبي للتسوق.

وحولت حي دبي للتصميم إلى منصة لأفضل الأنشطة الممتعة للعلامات التجارية، والأزياء المخصصة، والترفيه الممتع، وتجارب الطعام الشهية، وغير ذلك الكثير.

وتقدم فعالية «اتصالات إم أو تي بي»، منذ انطلاقتها الأولى تجارب فريدة لا مثيل لها. وقد شارك في دورة هذا العام 42 علامة تجارية محلية إماراتية وعلامات إقليمية يقودها الشباب، قدمت 24 علامة منها منتجات حصرية، 90 محلاً، 270 عرضاً على المسرح، 5 عروض راقصة في تجربة غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، تضمنت العديد من الأنشطة الجذابة وديكورات الزينة الرائعة التي صُممت خصيصاً لتناسب أذواق الشباب من الجيل زد.

باعتبارها عنصراً محبوباً ومطلوباً في مهرجان دبي للتسوق، وفرت «اتصالات إم أو تي بي» منصة للشركات المحلية بما فيها المأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة وغيرها الكثير، فرصة للتواصل مع جماهير جديدة والتعبير عن العالمة التجارية التابعة لها من خلال الأسواق المؤقتة والأكشاك والفعاليات.

واستمتع المتسوقون بالعديد من تجارب المأكولات والمشروبات الشهية والحفلات الموسيقية الرائعة والمسابقات المشوقة وغير ذلك الكثير، إضافة إلى فعالية جديدة كلياً من علامة مستحضرات التجميل المحبوبة «فنتي بيوتي» التي أسستها النجمة العالمية ريهانا، حيث أقيمت فعالية «فنتي بيوتي درايڤ إن» الجديدة كلياً في موقف السيارات.

والتي قدمت لعاشقات المكياج أفضل المنتجات من العلامة التجارية الخاصة ونظرة حصرية على المنتجات التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، إضافة إلى حقائب الهدايا الأنيقة، وجلسات المكياج المجانية، وقد عززت هذه الفعالية من التنوع والتفرد والإبداع الموجود في «اتصالات إم أو تي بي».

شهد مهرجان دبي للتسوق دعماً من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».