«باراماونت» الإماراتية تستثمر 100 مليون درهم للتوسع في عملياتها

تعتزم مجموعة باراماونت المتخصصة في حلول معدات الخدمات الغذائية في الشرق الأوسط، ومقرها الإمارات ضخ 100 مليون درهم استثمارات جديدة للتوسع في الإمارات بافتتاح مقر جديد ليكون الرئيسي ومركز المبيعات للمجموعة في المنطقة الصناعية 12 بالشارقة، ومن المقرر أن تحتفل المجموعة، بمرور 35 عاماً على نجاحها خلال حفل الافتتاح، المقرر عقده في 23 يناير 2024.

وقال كي في شمس الدين، المدير العام ومؤسس المجموعة خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي: «باعتبارنا المؤسس والمالك، فإن نجاح باراماونت على مدار الـ 35 عاماً الماضية هو شهادة على التزامنا الثابت وعملنا الجاد. إن التغييرات التي شهدناها في صناعة معدات الخدمات الغذائية تعزز فقط التزامنا بالابتكار والتميز».

وأضاف: نقوم حالياً بتوسيع منشآتنا، ونعمل على ترقية مساحة التخزين والتصنيع لدينا من 150.000 إلى 250.000 قدم مربع. وتشتمل المرحلة الأولى في بركة العوامر بقطر على مركز توزيع جديد ومنشأة تصنيع مع مركز مبيعات، ومن المقرر افتتاحهما في أوائل عام 2024. يشمل توسعنا في منافذ بيع بالتجزئة جديدة في كوتشي، والبحرين، والرياض، ورأس الخيمة، مما يعزز تجربة عملائنا من خلال المطابخ التجريبية الحديثة.

وتتكامل هذه المنافذ مع صالات العرض الحالية لدينا في الإمارات، وعمان، وقطر، والهند، إلى جانب أكشاك قطع الغيار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف هشام شمس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تتضمن رؤيتنا للسنوات العشرين القادمة صناعة ضيافة رائدة، وتمكين جميع القطاعات لتجربة المأكولات العالمية الشهية من خلال بيئات عمل مستدامة وآمنة وصحية للأطعمة والمشروبات، تم تصميمها وبناؤها من قبل شركة باراماونت».

وتابعت عفراء شمس المديرة بالمجموعة: «لا يمكن إنكار تأثير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة الأغذية على نطاق واسع. شركة باراماونت في الطليعة، وتستفيد من هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة وتلبية المتطلبات المتطورة لعملائنا».

وقال عمار شمس، المدير التنفيذي بالمجموعة: «لقد جلبت التكنولوجيا المتطورة سهولة غير مسبوقة لصناعة الأغذية. وتبقى شركة باراماونت في الطليعة، حيث تتبنى الابتكار لرفع مستوى عروضنا وخدماتنا».

وأضاف عبد الشكور، مدير العمليات: «مقرنا الجديد الذي تبلغ مساحته 4500 قدم مربع، والمجهز بأكثر من 300 موظف متخصص، يعزز التزامنا بتقديم خدمة متميزة. نحن على استعداد لتلبية احتياجات أكثر من 100 عميل B2B يومياً على مستوى العالم، مما يضمن أفضل الأسعار والأنظمة المحمية وضمانات الخدمة».



