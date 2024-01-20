مشاركة مغربية فعالة في «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» بدبي

شهدت دبي اختتام فعاليات الدورة الـ 17 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأقيم المعرض الذي يأتي تحت شعار «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني»؛ نمواً بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة دولية وممثلين عن 30 دولة لتقديم أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية والأبنية الذكية.

وشاركت مجموعة «لام ألف» المغربية في المعرض العالمي بدبي لتغتنم الفرصة لتعزيز حضورها العالمي وإقامة شراكات استراتيجية والكشف عن منتجاتها الرائدة وابتكاراتها المتطورة في سوق دولية سريعة النمو. حيث تسعى المجموعة، من خلال رؤيتها المستقبلية، إلى إعادة تشكيل الجماليات الحضرية بتفانٍ كبير في مجالات الابتكار والتصميم المميز، مما يعكس اندماجها العميق مع احتياجات المدن.

وشكلت مشاركة مجموعة (لام ألف) في المعرض الدولي فرصة مثالية لها لعرض تطوراتها التكنولوجية وتركيزها على توفير الطاقة والاستدامة، ووفرت فرصة لاستكشاف المنتجات الحالية والمستقبلية في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية.

ومن التصاميم الصديقة للبيئة إلى المساحات المسؤولة اجتماعياً، تصنع مجموعة (لام ألف) مستقبلاً مستداماً مع كل حل مخصص تقدّمه. في حين يعكس كل ابتكار التزامها في تحقيق أداء متفوق وتقديم تجارب استثنائية تعزز ثقة شركائها.

وتأسست مجموعة (لام ألف) في السوق المغربي في عام 1998، وقد برزت كشركة وطنية رائدة في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية. لعبت المجموعة دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحويلية للنهوض بالمدن والأقاليم، بما في ذلك مبادرات بارزة مثل «الرباط مدينة الأنوار» و«طنجة ميتروبول» و«الحسيمة منارة المتوسط» ومبادرات في تطوان ومراكش. تتمركز مجموعة (لام ألف) في 31 مدينة.

وقد نجحت في تثبيت 85.000 نقطة إضاءة في جميع أنحاء المغرب، وصيانة 170.000 نقطة إضاءة إضافية. اليوم، مع قوة عاملة متخصصة تتألف من 350 موظفاً، تعمل المجموعة عبر أربعة مجالات رئيسية: الإنارة العمومية، والتهيئة الحضارية، والنجاعة الطاقية، ثم العقارات. هدف مجموعة (لام ألف) هو تزويد المواطنين والمدن والأقاليم بحلول إبداعية وجمالية، تحمل السمة المميزة والأصيلة الكاملة للهوية المغربية.