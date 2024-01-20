تدشين الفيلا العائمة والمتحركة نيبتون ضمن منتجع قصر كيمبينسكي (فيديو)

دشنت أمس في دبي الفيلا العائمة والمتحركة «نيبتون»، ضمن منتجع قصر كيمبينسكي العائم.

ويضم المشروع فندق عائم من تصميم وتنفيذ مجموعة البحراوي ويحيط به 48 فيلا عائمة ومتحركة وصديقة للبيئة.

وتتراوح أسعار الفلل العائمة بين 29 إلى 42 مليون درهم بحسب المساحة وعدد الغرف، وسيصل معظم الضيوف بالقارب السريع من الشواطئ على طريق شاطئ جميرا، ومع ذلك، هناك أيضًا مهبط للطائرات العمودية ومرسى يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 16 يختًا خاصًا.



ويتألف الهيكل الرئيسي للفندق من أربعة أجزاء، متصلة في الوسط بـ هرم زجاجي. وسيتم توزيع الفيلات الـ48 الفاخرة، التي يمكن الوصول إليها عن طريق الطوافات، على طابقين مع تراس على السطح ومسبح لا متناهي.

أيضًا ستكون هناك خيارات من الفيلات المكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتتميز جميعها بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وغرف معيشة داخلية وخارجية وأماكن منفصلة للموظفين.



وتم تصميم الفلل لتكون صديقة للبيئة، وهي مجهزة بألواح للطاقة الشمسية، ويمكن فصلها عن الرصيف للتجول بشكل مستقل بسرعة قصوى تبلغ 6 أميال بحرية.











