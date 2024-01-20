تدشين الفيلا العائمة والمتحركة نيبتون ضمن منتجع قصر كيمبينسكي (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
دشنت أمس في دبي الفيلا العائمة والمتحركة «نيبتون»، ضمن منتجع قصر كيمبينسكي العائم.
ويضم المشروع فندق عائم من تصميم وتنفيذ مجموعة البحراوي ويحيط به 48 فيلا عائمة ومتحركة وصديقة للبيئة.
وتتراوح أسعار الفلل العائمة بين 29 إلى 42 مليون درهم بحسب المساحة وعدد الغرف، وسيصل معظم الضيوف بالقارب السريع من الشواطئ على طريق شاطئ جميرا، ومع ذلك، هناك أيضًا مهبط للطائرات العمودية ومرسى يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 16 يختًا خاصًا.
ويتألف الهيكل الرئيسي للفندق من أربعة أجزاء، متصلة في الوسط بـ هرم زجاجي. وسيتم توزيع الفيلات الـ48 الفاخرة، التي يمكن الوصول إليها عن طريق الطوافات، على طابقين مع تراس على السطح ومسبح لا متناهي.
أيضًا ستكون هناك خيارات من الفيلات المكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتتميز جميعها بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وغرف معيشة داخلية وخارجية وأماكن منفصلة للموظفين.
وتم تصميم الفلل لتكون صديقة للبيئة، وهي مجهزة بألواح للطاقة الشمسية، ويمكن فصلها عن الرصيف للتجول بشكل مستقل بسرعة قصوى تبلغ 6 أميال بحرية.
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