Sunday, 21 January 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين الفيلا العائمة والمتحركة نيبتون ضمن منتجع قصر كيمبينسكي (فيديو)

1/20/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشنت أمس في دبي الفيلا العائمة والمتحركة «نيبتون»، ضمن منتجع قصر كيمبينسكي العائم.

ويضم المشروع فندق عائم من تصميم وتنفيذ مجموعة البحراوي ويحيط به 48 فيلا عائمة ومتحركة وصديقة للبيئة.

وتتراوح أسعار الفلل العائمة بين 29 إلى 42 مليون درهم بحسب المساحة وعدد الغرف، وسيصل معظم الضيوف بالقارب السريع من الشواطئ على طريق شاطئ جميرا، ومع ذلك، هناك أيضًا مهبط للطائرات العمودية ومرسى يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 16 يختًا خاصًا.

ويتألف الهيكل الرئيسي للفندق من أربعة أجزاء، متصلة في الوسط بـ هرم زجاجي. وسيتم توزيع الفيلات الـ48 الفاخرة، التي يمكن الوصول إليها عن طريق الطوافات، على طابقين مع تراس على السطح ومسبح لا متناهي.

أيضًا ستكون هناك خيارات من الفيلات المكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتتميز جميعها بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وغرف معيشة داخلية وخارجية وأماكن منفصلة للموظفين.


وتم تصميم الفلل لتكون صديقة للبيئة، وهي مجهزة بألواح للطاقة الشمسية، ويمكن فصلها عن الرصيف للتجول بشكل مستقل بسرعة قصوى تبلغ 6 أميال بحرية.




MENAFN20012024000110011019ID1107745803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث