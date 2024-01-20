يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطيني برام الله قُتل بنيران إسرائيلية

شيَّع فلسطينيون، اليوم، الفتى توفيق عجاق، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، وقُتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقُتل الفتى توفيق عجاق (17 عاماً)، أمس، بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية إلى الشرق من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وأقاربه.

ويحمل الفتى جواز سفر أمريكياً، حسبما أفاد كلّ من والده ورئيس البلدية حسن زبن.

وتجمع أهل وأصدقاء الفتى في مشرحة صغيرة في بلدة سلواد، حيث بقي الجثمان طوال الليل، وكانوا يتبادلون التحية بالعربية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية بلكنة أمريكية.

ولُفّ جثمان الفتى بعلم فلسطيني وزُين بالأزهار، قبل أن يسير به المشيعون عبر كرم من أشجار الليمون.

وأعرب البيت الأبيض، أمس، عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لصحافيين: «نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط».

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، إنه «في وقت سابق اليوم، تلقينا تقارير تفيد بأن شرطياً خارج الخدمة ومدنياً فتحا النار باتجاه فلسطيني يُشتبه في إقدامه على رشق حجارة في المزرعة الشرقية» وكان جندي إسرائيلي موجوداً في المكان»، مشيراً إلى أن تحقيقاً قد فُتح في هذه الواقعة.

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية.