إصابة عراقي وأمريكيين بقصف صاروخي على قاعدة عين الأسد

أصيب عراقي وأمريكيان بجروح طفيفة إثر قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وأعلن مسؤول أمريكي أن جنوداً أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة، وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة، في الهجوم على القاعدة اليوم.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير أيضاً إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مشيراً إلى أن التقييم ما زال مستمراً.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن نحو عشرة صواريخ أُطلقت، اليوم، غربي العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي.