إصابة عراقي وأمريكيين بقصف صاروخي على قاعدة عين الأسد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيب عراقي وأمريكيان بجروح طفيفة إثر قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.
وأعلن مسؤول أمريكي أن جنوداً أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة، وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة، في الهجوم على القاعدة اليوم.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير أيضاً إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مشيراً إلى أن التقييم ما زال مستمراً.
وأكدت مصادر أمنية عراقية أن نحو عشرة صواريخ أُطلقت، اليوم، غربي العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي.
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