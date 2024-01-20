Sunday, 21 January 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة عراقي وأمريكيين بقصف صاروخي على قاعدة عين الأسد

1/20/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصيب عراقي وأمريكيان بجروح طفيفة إثر قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وأعلن مسؤول أمريكي أن جنوداً أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة، وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة، في الهجوم على القاعدة اليوم.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير أيضاً إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مشيراً إلى أن التقييم ما زال مستمراً.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن نحو عشرة صواريخ أُطلقت، اليوم، غربي العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي.

MENAFN20012024000110011019ID1107745801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث