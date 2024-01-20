الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين

الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين
التاريخ
1/20/2024 3:00:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
عبرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا حريق في سكن مدرسي بمحافظة فانغتشنغ في مقاطعة خنان، وانفجار مصنع في مقاطعة جيانغسو، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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