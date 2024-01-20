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الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين

1/20/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا حريق في سكن مدرسي بمحافظة فانغتشنغ في مقاطعة خنان، وانفجار مصنع في مقاطعة جيانغسو، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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