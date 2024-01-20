جندي احتياط إسرائيلي يقتل صديقه في تل أبيب

جندي احتياط إسرائيلي يقتل صديقه في تل أبيب
التاريخ
1/20/2024 3:00:23 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جندي احتياط عائد من المعارك في قطاع غزة أطلق النار على صديقه وقتله في تل أبيب.
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