سموتريتش: نرفض إقامة دولة فلسطينية

سموتريتش: نرفض إقامة دولة فلسطينية
التاريخ
1/20/2024 3:00:23 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة وخطر وجودي لإسرائيل.
وأضاف سموتريتش أن هناك إجماعا واسعا في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي، قائلا إن على البيت الأبيض أن يتحرر من أوهام المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل.
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