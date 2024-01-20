سموتريتش: نرفض إقامة دولة فلسطينية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة وخطر وجودي لإسرائيل.





وأضاف سموتريتش أن هناك إجماعا واسعا في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي، قائلا إن على البيت الأبيض أن يتحرر من أوهام المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل.