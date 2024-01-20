الدفاع المدني للاردنيين: لا تضعوا المدفأة داخل الحمام

الدفاع المدني للاردنيين: لا تضعوا المدفأة داخل الحمام
التاريخ
1/20/2024 3:00:23 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين من استخدام المدفأة داخل الحمام اثناء الاستحمام، وذلك تجنبا لحوادث الاختناق.
وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر إكس، "احرص على عدم وضع المدفأة داخل الحمام أثناء الاستحمام تجنبا لحوادث الاختناق".
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