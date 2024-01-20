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الدفاع المدني للاردنيين: لا تضعوا المدفأة داخل الحمام

1/20/2024 3:00:23 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين من استخدام المدفأة داخل الحمام اثناء الاستحمام، وذلك تجنبا لحوادث الاختناق.


وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر إكس، "احرص على عدم وضع المدفأة داخل الحمام أثناء الاستحمام تجنبا لحوادث الاختناق".

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