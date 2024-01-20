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اعلام عبري: وزير حرب الاحتلال غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو

1/20/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال موقع "والا" العبري ، مساء السبت ان وزير حرب الاحتلال "غالانت" حاول اقتحام مكتب "نتنياهو" وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي .

واضاف الموقع ان "غالانت" هدّد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بإحضار "قوّة غولاني" للسيطرة على الوضع في وزارة حرب الاحتلال.

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