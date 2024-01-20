اعلام عبري: وزير حرب الاحتلال غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو
التاريخ
1/20/2024 3:00:22 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال موقع "والا" العبري ، مساء السبت ان وزير حرب الاحتلال "غالانت" حاول اقتحام مكتب "نتنياهو" وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي .
واضاف الموقع ان "غالانت" هدّد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بإحضار "قوّة غولاني" للسيطرة على الوضع في وزارة حرب الاحتلال.
MENAFN20012024000151011027ID1107745794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.