بيرني ساندرز: على بايدن أن يعلن رفضه لسياسات نتنياهو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن إلى أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة.
وقال ساندرز إنه إذا استمر نتنياهو في مسار الهيمنة العسكرية فيجب أن يفعل ذلك بمفرده ولا يمكن أن نكون متواطئين، مشددا على أنه يتعين على الكونغرس التحرك وعدم توفير المزيد من المساعدات العسكرية لحكومة نتنياهو.
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