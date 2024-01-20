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بيرني ساندرز: على بايدن أن يعلن رفضه لسياسات نتنياهو

1/20/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن إلى أن يعلن بوضوح وبصوت عال رفضه لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وقال ساندرز إنه إذا استمر نتنياهو في مسار الهيمنة العسكرية فيجب أن يفعل ذلك بمفرده ولا يمكن أن نكون متواطئين، مشددا على أنه يتعين على الكونغرس التحرك وعدم توفير المزيد من المساعدات العسكرية لحكومة نتنياهو.

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