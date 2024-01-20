Sunday, 21 January 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار

1/20/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.

MENAFN20012024000151011027ID1107745791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث