التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار

التايمز: حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار
التاريخ
1/20/2024 3:00:22 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد ويضيع الوقت.
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