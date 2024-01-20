الفنان الزيودي: الملك وولي العهد شرفوني بانتداب كنيعان البلوي بزي

MENAFN - Khaberni) خبرني - كتب الفنان الأردني محمود الزيودي:

شرفني جلالة سيدنا عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهد المملكة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني . بايفاد مستشاره اللواء كنيعان باشا البلوي بزيارتي في بيتي بغريسا للإطمئنان على صحتي وأحوالي ... لا أجد الكلمات التي تفي بهذه المكرمة الملكيّة السامية المستمرة في علاقة الهاشميين بشعبهم منذ المملكة الأولى وحتى المملكة الرابعة التي بدأنا نحتفل بيوبيلها الفضي . قلمي ولساني يا سيدنا يلهجان بالدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظك تاجاً على رؤوسنا . ويقوي من عزائمك لخدمة وطنك وشعبك . في خضم الأعاصير التي تحيط به . والدعاء موصول الى ولي عهدك وساعدك الأيمن الذي لا يكل عن الحركة لنفس الغاية التي تسعى لها ... مولاي ... أطلق الأردنيون الأنباط على ملكهم لقب راحم عمهو وهي بالنبطية الملك المحب لشعبه ... وذات حصار من وكلاء روما من اليهود والرومان ... قرر سك عملة ذهبية جديدة ليثبت للعالم أن مملكته وشعبه أقوى من مؤامراتهم ... عاتب الفنان الذي رسمه يخطو بين الكرسي والباب ... أنت لم ترسمني وأنا جالس ... قال الفنان ... يا راحم عمهو . انت دائم الحركة لا تجلس باسترخاء مرة واحدة ... أنا أرسم من وحي حياتك ... من قال إن التاريخ لا يعيد نفسه ؟؟؟ يا سيدنا ... إن مكرمتك لي وأنا أخطو نحو الثمانين من عمري . تعادل جميع الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها في حياتي ... تقبل ولائي واخلاصي ودعواتي دائما لك بالتوفيق لخدمتنا جميعا.