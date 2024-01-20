الفنان الزيودي: الملك وولي العهد شرفوني بانتداب كنيعان البلوي بزي

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- Khaberni) خبرني - كتب الفنان الأردني محمود الزيودي:
شرفني جلالة سيدنا عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهد المملكة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني . بايفاد مستشاره اللواء كنيعان باشا البلوي بزيارتي في بيتي بغريسا للإطمئنان على صحتي وأحوالي ... لا أجد الكلمات التي تفي بهذه المكرمة الملكيّة السامية المستمرة في علاقة الهاشميين بشعبهم منذ المملكة الأولى وحتى المملكة الرابعة التي بدأنا نحتفل بيوبيلها الفضي . قلمي ولساني يا سيدنا يلهجان بالدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظك تاجاً على رؤوسنا . ويقوي من عزائمك لخدمة وطنك وشعبك . في خضم الأعاصير التي تحيط به . والدعاء موصول الى ولي عهدك وساعدك الأيمن الذي لا يكل عن الحركة لنفس الغاية التي تسعى لها ... مولاي ... أطلق الأردنيون الأنباط على ملكهم لقب راحم عمهو وهي بالنبطية الملك المحب لشعبه ... وذات حصار من وكلاء روما من اليهود والرومان ... قرر سك عملة ذهبية جديدة ليثبت للعالم أن مملكته وشعبه أقوى من مؤامراتهم ... عاتب الفنان الذي رسمه يخطو بين الكرسي والباب ... أنت لم ترسمني وأنا جالس ... قال الفنان ... يا راحم عمهو . انت دائم الحركة لا تجلس باسترخاء مرة واحدة ... أنا أرسم من وحي حياتك ... من قال إن التاريخ لا يعيد نفسه ؟؟؟ يا سيدنا ... إن مكرمتك لي وأنا أخطو نحو الثمانين من عمري . تعادل جميع الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها في حياتي ... تقبل ولائي واخلاصي ودعواتي دائما لك بالتوفيق لخدمتنا جميعا.
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