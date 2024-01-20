وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره التركي لتهنئته بتعيينه في منصبه

وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره التركي لتهنئته بتعيينه في منصبه
التاريخ
1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة د.هاكان فيدان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.
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