Sunday, 21 January 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماية البيئة شاركت باجتماع الصيد غير القانوني للطيور

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في اجتماع فريق العمل المعني بجنوب غرب آسيا بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة والاستيلاء عليها والاتجار بها، الذي دعت إليه أمانة اتفاقية الأنواع المهاجرة والذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومثلها في الاجتماع الذي استمر لمدة يومين، رئيس فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية محمد شاه.
وقال شاه إن الاجتماع وفر فرصة لأعضاء فريق العمل وممثلي دول الانتشار (مملكة البحرين والجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية).
وبين شاه ان الجلسة الافتتاحية خصصت لتقديم الدول المشاركة تجاربها السابقة في مجال التوعية في المحافظة على الطيور، حيث قدمت الكويت ممثلة في الهيئة العامة للبيئة تجاربها السابقة والجهود المبذولة مع شركائها من الجهات الحكومية ولاسيما المجتمع المدني مثل الجمعيات الاهلية والفرق التطوعية، ومنها الجمعية الكويتية لحماية البيئة خاصة عبر السلسلة الوثائقية للحياة الفطرية بالكويت التي قدمتها الجمعية لتسعة مواسم متواصلة، ومن ضمنها موسمان للطيور.
ولفت الى ان الاجتماع شهد مناقشة تنفيذ التفويضات والمبادرات الحالية لاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة لمعالجة الصيد غير القانوني والأخذ والاتجار بالطيور المهاجرة في المنطقة، ومناقشة الخطوات التالية للإطلاق الرسمي لفريق عمل CMS الجديد المعني بالصيد غير القانوني والإمساك والاتجار بالطيور المهاجرة في جنوب غرب آسيا، بناء على النماذج الناجحة لفرق عمل البحر الأبيض المتوسط وفريق عمل آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضح انه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد الطيور انخفاضا كبيرا وغير مسبوق، بالنسبة للطيور البرية، حيث يعد الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع المحرك الرئيسي للانقراض العالمي، وهو التهديد الأكثر أهمية بعد فقدان الموائل للطيور المهاجرة. وذكر شاه انه في الشرق الأوسط تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل مصر وسورية ولبنان، وكذلك في قبرص المجاورة في دراسة أجرتها بيرد لايف، قدرت هذه الدراسة أن ما بين 11 و36 مليون طائر سنويا قد يتم قتلها أو أخذها بشكل غير قانوني في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بما في ذلك 6 إلى 22 مليون طائر في دول الشرق الأوسط المتوسطية أي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسورية وتركيا وقبرص».
وحول التعريف بالصيد غير المشروع للطيور، قال شاه: «هو الأنشطة غير القانونية بموجب القوانين واللوائح الوطنية أو الإقليمية والتي تنطوي على المطاردة المتعمدة للطيور البرية أو قتلها أو إصابتها أو اصطيادها حية أو تهدف إلى التسويق غير القانوني لعينات الطيور البرية الحية أو الميتة، بما في ذلك أجزاؤها ومشتقاتها».

MENAFN20012024000130011022ID1107745780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث