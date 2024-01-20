العتل نتطلع إلى إطلاق توأمة مع نقابة المهندسين في كوسوفا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضاف رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل في ديوانه، المدير العام للأكاديمية الديبلوماسية في جمهورية كوسوفا السفير بكر إسماعيل ضمن زيارة خاصة يقوم بها إلى البلاد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وعدد من رواد الديوان.
وأبدى العتل حرص الجمعية في الكويت على تطوير التعاون مع الجهة المنظمة للعمل الهندسي في كوسوفا بعد التجربة المتميزة في الحضور والمشاركة في مؤتمر علمي عن الطاقة المتجددة عقد في العاصمة بريشتينا، وشاركت فيه لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية. بدوره، عرض الديبلوماسي الكوسوفي الأوضاع في بلاده، مشيدا بالأعمال الخيرية التي قدمتها الكويت عبر مؤسساتها في جمهورية كوسوفا وجهودها وتقديم المساعدات الإغاثية.
وقدم الضيف موجزا عن الأوضاع ببلده والظروف المميزة للتعاون المهني وفرص الاستثمار هناك، ورحب بالعمل على تطوير التعاون بين المهندسين في الكويت وكوسوفا.
MENAFN20012024000130011022ID1107745779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.