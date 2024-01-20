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العتل نتطلع إلى إطلاق توأمة مع نقابة المهندسين في كوسوفا

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضاف رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل في ديوانه، المدير العام للأكاديمية الديبلوماسية في جمهورية كوسوفا السفير بكر إسماعيل ضمن زيارة خاصة يقوم بها إلى البلاد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وعدد من رواد الديوان.
وأبدى العتل حرص الجمعية في الكويت على تطوير التعاون مع الجهة المنظمة للعمل الهندسي في كوسوفا بعد التجربة المتميزة في الحضور والمشاركة في مؤتمر علمي عن الطاقة المتجددة عقد في العاصمة بريشتينا، وشاركت فيه لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية. بدوره، عرض الديبلوماسي الكوسوفي الأوضاع في بلاده، مشيدا بالأعمال الخيرية التي قدمتها الكويت عبر مؤسساتها في جمهورية كوسوفا وجهودها وتقديم المساعدات الإغاثية.
وقدم الضيف موجزا عن الأوضاع ببلده والظروف المميزة للتعاون المهني وفرص الاستثمار هناك، ورحب بالعمل على تطوير التعاون بين المهندسين في الكويت وكوسوفا.

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