الملا التعاونيات خط الدفاع عن الأمن الغذائي

MENAFN - Al-Anbaa) محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا، أن الجمعيات التعاونية هي خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، نافيا أي توجيه بخصخصتها.

وقال في تصريح صحافي ردا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حل جميع الجمعيات التعاونية: لم يتم إبلاغنا بأي توجه بهذا الشأن من قبل أي جهة، نافيا جميع ما تم تداوله في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية تعتبر أموالا خاصة للمساهمين يختارون من خلالها من يمثلهم بإدارتها، حيث إن هناك قوانين منظمة لذلك، رافضا أن يتم التنازل عن الدور الذي تقوم به تحت أي مبرر.

ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية ذو طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، حيث إنها لا تبحث عن الربح بوجه خاص بل تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها المساهمون بالمنطقة. وقال إن هذه التجربة الاجتماعية تعتبر من أنجح التجارب على مستوى البلد، وعلى المستوى الخليجي والعربي وحتى الإقليمي، والكثير من الدول تطلع على التجربة وتريد الاستفادة منها، حيث إننا يجب أن نهتم ونطور هذه التجربة بدلا من محاربتها.