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الإعلام العربي تطوير تشريعات للذكاء الاصطناعي

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوصى مؤتمر الاعلام العربي في ختام فعاليات دورته الثالثة بتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما في مجال الاعلام. ودعا البيان الختامي للمؤتمر الى تطوير تشريعات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإدراج تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم. كما طالب المؤسسات الاعلامية بتطوير البنى التحتية التقنية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز عمليات إنشاء المحتوى الإعلامي وإطلاق برامج تدريبية لتحسين مهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية على الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وإدارة المحتوى. وأوصى بإنتاج محتوى حيادي يشمل كلا من الفوائد المحتملة والتحديات التي تواجه استخدامات الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية مع تجنب التضخيم وتوفير رؤية أكثر شمولية لتأثير التكنولوجيا.

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