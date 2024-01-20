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الكويت تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد السفير طارق البناي وفد الكويت المشارك في أعمال قمة حركة عدم الانحياز الـ19 التي انطلقت في العاصمة الأوغندية (كمبالا).
وترأس القمة رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني وبمشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وأكدت الكويت موقفها المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانيــــة والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الـ 19 في أوغندا التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس وفد الكويت في الاجتماع السفير طارق البناي.
وشدد البناي في كلمته على رفض الكويت القاطع لأي محاولة تهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة، مضيفا «لقد حان الوقت وتقطعت السبل فلن نعيد ونكرر ما كنا نقوله على مدار الـ 56 عاما الماضية وان ما يقع من قصف وقتل وعنف بشكل وحشي ودام ضد الفلسطينيين من قبل كيان الاحتلال لا مكان له في عالمنا اليوم وذلك أوصلنا إلى مرحلة اللاعودة».
وأكد مجددا أنه «لا طريق للأمام إلا بسلام كامل وشامل من خلال ما تم اقراره والاتفاق عليه من قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 وصولا الى إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967».
وأعرب البناي في هذا الإطار عن ترحيب الكويت بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب افريقيا على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على الأصدقاء في جنوب أفريقيا، مستذكرا قول الراحل نيلسون مانديلا «نحن نعلم جيدا أن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين».
واستذكر البناي بالفخر والاعتزاز الدور الفاعل الذي أدته حركة عدم الانحياز على مدى ستة عقود مضت منذ صياغة مبادئ مؤتمر (باندونغ) «وما واجهته الحركة من تحديات وعقبات تجعلنا أكثر عزما على تحقيق ما نصبو إليه جميعا».
وأضاف «الكويت وكما عهدتموها ستكون جامعة وحاضنة وداعمة لكل ما من شأنه أن يسهم في رفعة وازدهار الشعوب في العالم أجمع».
وأشار الى التزام الكويت بمبادئ حركة عدم الانحياز والوقوف بشكل جاد وواضح في وجه كل الانتهاكات السافرة التي اعتدنا مشاهدتها بشكل يومي في الاراضي الفلسطينية دون وجود رادع لوقفها ومنع حدوثها مستقبلا.
وأكد البناي دعم الكويت الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للحرب الهوجاء والعدوان الغاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي وتسخيرها كلماتها ومداخلاتها في جميع المحافل ومن مختلف المنابر وعلى جميع الأصعدة لتبيان الجرائم الجسيمة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.
وأضاف «ليس هناك أمر أحق علينا من الدفاع عن أشقائنا في فلسطين فلقد عانوا ما عانوا وصبروا ما صبروا خلال هذا العدوان الذي تخطى حاجز المائة يوم في ظل صمت حزين للمجتمع الدولي وعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته والقيام بدوره الرئيسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين».
ودعا الى ضرورة إصـــلاح مجلس الأمن بشكل حقيقي ليتمكن من الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أنه يجب ألا يقتصر الإصلاح على مجلس الأمن فحسب بل يجب أن يشمل جميع الأجهزة والهيئات الأممية بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ليحاكي هذا الإصلاح الشامل الواقع الذي نشهده وما به من تحديات وظروف متغيرة ومتسارعة.
وأشار إلى أهمية هذا الاصلاح خاصة أن أحد أهم وأكبر الاستحقاقات الدولية وهي قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر من العام الحالي سيصدر عنها «ميثاق المستقبل» الذي سيصادق عليه رؤساء الدول والحكومات.

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