الأشغال تدرس إنشاء مختبر معايرة وطني يرفع من إيراداتها ويدرب الكوادر الوطنية



المختبر يحقق دقة أدوات القياس لمختبرات الإنشاءات والطرق ويرفع مؤشرات الكويت في الشرق الأوسط بمجال خدمات المعايرة مجهّز بأحدث الأجهزة المستخدمة عالمياً للكشف عن دقة وحساسية الأجهزة التي تقوم بإجراء الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية



عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن وزارة الأشغال العامة تدرس إنشاء مختبر وطني متخصص في مجال تقديم خدمات المعايرة لأجهزة الفحص لجميع الجهات الحكومية والخاصة في الكويت تابع لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.

وأضافت المصادر أن المختبر يحقق دقة أدوات القياس الخاصة بمختبرات الإنشاءات والطرق ويحقق موثوقية المختبرات ويجعل بيئة العمل في الكويت جاذبة للشركات العالمية التي تبحث عن شركاء موثوقين لعملياتها، لأن البنية التحتية القوية للمعايرة تعتبر أمرا أساسيا للامتثال للمعايير الدولية، وستتم معالجة الحاجة الضرورية لكثير من المختبرات المحلية لضمان معايرة سليمة للأجهزة محليا، والتي تعتمد حاليا على خدمات المعايرة الخارجية في تركيا والهند والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.

ويهدف المختبر إلى تطوير العمل في مختبرات قطاع المركز الحكومي ودعم البنية التحتية للقياس وتدريب الكوادر الوطنية ليعود بفائدة كبيرة على الدولة والوزارة ليسهم في رفع مؤشرات الكويت بمنطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم خدمات المعايرة.

وأضافت المصادر أن الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة م.ايمان العمر رفعت مقترح إنشاء «مختبر المعايرة» الى وكيل الوزارة لطرحه كمناقصة عامة.

وأوضحت المصادر أن هذا المختبر يحقق دقة أدوات القياس الخاصة بمختبرات الإنشاءات والطرق وغيرها ومجهز بأحدث الأجهزة المستخدمة عالميا في هذا المجال للكشف عن دقة وحساسية الأجهزة التي تقوم بإجراء الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية،

وهو عبارة عن مجموعة من عمليات القياس تتم تحت ظروف محددة عبر استخدام أجهزة وأدوات قياس مستندة الى معايير دولية وفقا لوحدات النظام الدولي للقياس «SI» وتحدد مدى دقة اجهزة القياس وملاءمتها للأغراض المستخدمة من أجلها ومدى مطابقتها للنظام الدولي للقياس.