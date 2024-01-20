الغذاء والتغذية تحرير 22 مخالفة و9 تعهدات في الأحمدي

(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
قامت إدارة التفتيش التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية في محافظة الأحمدي بجولة على المنشآت الغذائية في المنطقة أسفرت عن تحرير 22 مخالفة و9 تعهدات.
من جهة أخرى، استقبلت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج ممثلين من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم: مستشار أول ورئيس قسم التجارة والسياسات الأخرى شاندور سلكوفسكي، ورئيس القسم السياسي والصحافي والإعلامي غديميناس فرانافيتشس، حيث ناقش الجانبان أفضل السبل لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدى الكويت في مجال الغذاء والسلامة الغذائية.
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