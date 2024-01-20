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الغذاء والتغذية تحرير 22 مخالفة و9 تعهدات في الأحمدي

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
قامت إدارة التفتيش التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية في محافظة الأحمدي بجولة على المنشآت الغذائية في المنطقة أسفرت عن تحرير 22 مخالفة و9 تعهدات.
من جهة أخرى، استقبلت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج ممثلين من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم: مستشار أول ورئيس قسم التجارة والسياسات الأخرى شاندور سلكوفسكي، ورئيس القسم السياسي والصحافي والإعلامي غديميناس فرانافيتشس، حيث ناقش الجانبان أفضل السبل لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدى الكويت في مجال الغذاء والسلامة الغذائية.

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