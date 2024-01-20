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السكنية فتح باب التخصيص على قسائم جنوب سعد العبدالله اليوم

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التخصيص على قسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للطلبات المسجلة حتى تاريخ 30/6/2007 وما قبل، ابتداء من اليوم الأحد.
وأضافت «السكنية» أن المواطنين بإمكانهم التقديم على طلب التخصيص من خلال تطبيق «سهل» الحكومي أو الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية والمبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية.
وعن كيفية التقديم عبر تطبيق «سهل» من خلال الخطوات التالية: طلب تخصيص وحدة سكنية ثم الدخول إلى أيقونة خدمات والضغط على أيقونة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذهاب إلى خدمات التخصيص واختيار تخصيص وحدة سكنية ثم اختيار المنطقة وتحميل الأوراق المطلوبة وإرسال الطلب، وأخيرا انتظار الموافقة على الطلب في أيقونة الإشعارات لحين إنجاز المعاملة.

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