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المشعان تفقدت مشروع المطار واطلعت على نسب إنجازه

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بزيارة ميدانية تفقدية لمراحل مشروع مطار الكويت.
وذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن هذه الزيارة التي قامت بها المشعان تهدف إلى الاطلاع على أعمال المشروع ونسب إنجازه، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي من قبل مسؤولي المشروع حول استكمال تنفيذ الأعمال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع. ولفتت المصادر إلى أن الوزيرة وجهت بضرورة الاستعجال في تنفيذ مراحل المشروع.
هذا، وتوالت زيارات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان لعدد من المناطق الجنوبية في الكويت، شملت الوفرة وصباح الاحمد السكنية وعلي صباح السالم، وذلك للاطلاع على الطرق والنظافة العامة.

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