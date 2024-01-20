المشعان تفقدت مشروع المطار واطلعت على نسب إنجازه

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بزيارة ميدانية تفقدية لمراحل مشروع مطار الكويت.
وذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن هذه الزيارة التي قامت بها المشعان تهدف إلى الاطلاع على أعمال المشروع ونسب إنجازه، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي من قبل مسؤولي المشروع حول استكمال تنفيذ الأعمال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع. ولفتت المصادر إلى أن الوزيرة وجهت بضرورة الاستعجال في تنفيذ مراحل المشروع.
هذا، وتوالت زيارات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان لعدد من المناطق الجنوبية في الكويت، شملت الوفرة وصباح الاحمد السكنية وعلي صباح السالم، وذلك للاطلاع على الطرق والنظافة العامة.
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