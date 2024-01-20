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تخطي موسم الذروة وتسكين الشواغر بالأصالة أبرز الملفات أمام الحجرف

1/20/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
ينتظر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.سالم الحجرف عدد من الملفات خلال المرحلة المقبلة لعل أبرزها مسألة تخطي موسم الصيف المقبل بالإضافة إلى الجوانب الإدارية وتسكين الشواغر وتعيين المناصب الإشرافية بالأصالة.
أما التحدي الأكبر والذي من المنتظر معالجته خلال المرحلة القريبة المقبلة هو التعامل مع موسم الذروة الذي يبدأ نهاية مايو، وتأمين التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المتوقع بلوغه 17500 ميغاواط مقارنة بثبات الإنتاج الذي يبلغ الحد الآمن منه نحو 17600 ميغاواط بالرغم من ان القدرة الإنتاجية لمحطات القوى مجتمعة تبلغ حوالي 19 ألف ميغاواط.
وقد تم خلال المرحلة السابقة تشكيل لجان في الوزارة للنظر في البدائل الممكنة للاستعاضة بها عن ثبات الإنتاج خلال السنتين المقبلتين لعدم دخول وحدات جديدة إلى الخدمة بانتظار دخول إنتاج توسعة محطة الصبية بحدود 1150 ميغاواط خلال موسم 2026.
ومن الحلول المقترحة شراء أو تبادل الطاقة من الشبكة الخليجية كما شراء الطاقة من الغير وفق مشاريع المزود المستقل ومشاريع الطاقة الشمسية.
كما يتعين خلال المرحلة المقبلة الدفع باتجاه مشاريع إنجاز مشاريع المحطات الجديدة وإزالة العقبات أمامها ومنها محطة النويصيب لدعم الشبكة الكهربائية في البلاد بالإضافة إلى المشاريع المتأخرة في الزور الشمالية والخيران.
ولعل مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة سيكون من أبرز المشاريع على طاولة الوزير الحجرف كونه يعتبر من أوائل من عمل على المشروع التجريبي الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وحقق مع المعهد نجاحا كبيرا في إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد إذ لديه الخبرة التي تمتد لـ 30 عاما في مجال الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على نقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.
أما فيما يتعلق بالأمور الإدارية فإن الوزارة تدار حاليا في الكثير من المناصب القيادية والإشرافية بالتكليف بدءا من منصب وكيل الوزارة وأكثر من وكيل مساعد وكذلك مديرو الإدارات الذين يعمل أغلبهم بالتكليف حاليا.
ولابد أن الوزير الحجرف سيتابع أيضا مسألة تحقيق مطالب الموظفين الخاصة بالبدلات المستحقة سواء الأعمال الشاقة أو الخطيرة والبدلات الأخرى بهدف منح جميع الموظفين حقوقهم.

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